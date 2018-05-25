Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Akreditasyondan dolayı 15 bin lira ceza!

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor’a, Kayserispor karşılaşmasında ‘akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık’ nedeniyle 15 bin TL para cezası verdi.

Akreditasyondan dolayı 15 bin lira ceza!

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor’a, Kayserispor karşılaşmasında ‘akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık’ nedeniyle 15 bin TL para cezası verdi.

25 Mayıs 2018 Cuma 11:23
Akreditasyondan dolayı 15 bin lira ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 83 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’a, Kayserispor karşılaşmasında ‘akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık’ nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, ” EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporPFDKCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Pedal Arkadaşım”
“Pedal Arkadaşım”
Yeni Malatyaspor'dan kombine ve localar için özel çalışma
Yeni Malatyaspor'dan kombine ve localar için özel çalışma
Gözler iç transferde!
Gözler iç transferde!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim