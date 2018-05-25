Akreditasyondan dolayı 15 bin lira ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 83 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’a, Kayserispor karşılaşmasında ‘akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık’ nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, ” EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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