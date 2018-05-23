Akreditasyon yüzünden sevk!

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sevk ifadesinde; “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” cümleleri yer aldı. Sevkin nedeni olarak gösterilen olayın ise karşılaşmadan sonra yaşandığı öğrenildi. Basın toplantı odasında bulunan 3 akreditesiz kişi temsilci tarafından rapor edildi. Kimliği belirsiz kişilerin salona nasıl ve ne için girdikleri bilinmezken, kulübün para cezası alabileceği öğrenildi.
HABER MERKEZİ