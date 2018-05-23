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Akreditasyon yüzünden sevk!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonunun son maçında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor bu maçtan dolayı PFDK’ya sevk edildi. Maç sonrası basın toplantı odasında akredite olmayan 3 kişinin bulunmasından dolayı sevk işlemi gerçekleşirken, bu kişilerin kim olduğu ise merak ediliyor.

Akreditasyon yüzünden sevk!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonunun son maçında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor bu maçtan dolayı PFDK’ya sevk edildi. Maç sonrası basın toplantı odasında akredite olmayan 3 kişinin bulunmasından dolayı sevk işlemi gerçekleşirken, bu kişilerin kim olduğu ise merak ediliyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:38
Akreditasyon yüzünden sevk!

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sevk ifadesinde; “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 18.05.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” cümleleri yer aldı. Sevkin nedeni olarak gösterilen olayın ise karşılaşmadan sonra yaşandığı öğrenildi. Basın toplantı odasında bulunan 3 akreditesiz kişi temsilci tarafından rapor edildi. Kimliği belirsiz kişilerin salona nasıl ve ne için girdikleri bilinmezken, kulübün para cezası alabileceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’de 2017 – 2018 SezonuYeni MalatyasporPFDK
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