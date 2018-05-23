Akreditasyon yüzünden sevk!

Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonunun son maçında Kayserispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor bu maçtan dolayı PFDK’ya sevk edildi. Maç sonrası basın toplantı odasında akredite olmayan 3 kişinin bulunmasından dolayı sevk işlemi gerçekleşirken, bu kişilerin kim olduğu ise merak ediliyor.