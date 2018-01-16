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Akhisarspor'un yeni stadı basına tanıtıldı

Akhisar Belediyesi tarafından Spor Toto desteğiyle inşa edilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu basına tanıtıldı. Toplantıda konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, 28 Ocak’ta Antalyaspor maçının yeni statta oynanmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Akhisarspor'un yeni stadı basına tanıtıldı

Akhisar Belediyesi tarafından Spor Toto desteğiyle inşa edilen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu basına tanıtıldı. Toplantıda konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, 28 Ocak’ta Antalyaspor maçının yeni statta oynanmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:07
Akhisarspor'un yeni stadı basına tanıtıldı

Akhisar Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilatının destekleri ile inşaatı 78 milyon TL’ye yaptırılan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunun fiziksel anlamda tamamen bittiği bildirildi. Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Akhisarlı yerel ve ulusal basın mensupları ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda kahvaltıda buluşan TBMM KİT Komisyon Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı açıklamalarda bulundu. Stadyumda yapılan ilk toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Dal, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer İşçi, Latif Çakmak, Ali Velestin ve basın mensupları katıldı. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunun 28 Ocak’ta oynanacak Antalyaspor maçının oynanmaması için hiçbir neden olmadığını kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, stadyumun fiziksel olarak tamamen bittiğini ve T.M. Akhisarspor’da kiraya verildiğini kaydederek, sadece resmi bir belge beklediklerini ifade etti.

"ANTALYASPOR MAÇININ OYNANMAMASI İÇİN BİR SEBEP YOK"

Başkan Hızlı, stadyumun tam anlamıyla bittiğini ve artık tanıtımlara geçtiklerini ifade ederek, "Bizler eksik olan bir tesisin tanıtımını yapmayız. Öyle bir riski de almayız. Dolayısıyla burası fiziksel anlamda bitmiş durumdadır. Maç oynanmasına ilişkin farklı kriterler de var. Güvenlik ve buna bağlı olarak da federasyonun kriterleri var. Prensip olarak stadyumumuz onaylanmıştır, yani burada maç oynamamız için bir sebep yoktur. Ama sürekli benim duyduğum resmi bir açıklamadan bahsediliyor. O resmi açıklamayı bir resmi belge olmadan yapamıyoruz. Bütün bu imzaların tam olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belgenin elimize geçtiği andan itibaren sizinle paylaşacağız. Antalyaspor maçının oynanmaması için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla buna ilişkin spekülasyonlar da belki bizim bu olası çok az olan ihtimalleri göz önünde bulundurarak bir mahcubiyet yaşamamak için bir deklarasyonumuz söz konusu olmadı ama en kısa zamanda bu resmi açıklamayı resmi belge ile yapacağız. Biz bütün Akhisarlıları önümüzdeki haftadan itibaren buraya davet ettiğimize göre bir eksiklik olsa bununla ilgili bir davet söz konusu olmaz" dedi.

"GEÇİRDİĞİMİZ KÖTÜ GÜNLERİ ÇOK İYİ HATIRLIYORUZ"

Toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise, "Yıllardan beri Akhisar Belediye Stadyumu gündemdeydi. Akhisar Belediye stadyumu yapılacak mı yapılmayacak mı, yapılmayacak imzalar toplayalım yollara düşelim, Ankara’ya kadar dilekçelerimizi götürelim denilen günleri çok iyi hatırlıyoruz. Allah’a şükür o günleri geride bıraktık, hepsi geride kaldı. Bugün bu güzel binada hükumetimizin ve bakanlığımızın desteği ile Belediye Başkanımızın desteği ile milletimizin desteği ile bu stadı yapmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. 

İHA

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