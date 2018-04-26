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Akhisarspor Planı Hazır

Süper Lig’de 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Akhisarspor’u konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ege temsilcisiyle kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iç sahada oynama avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Akhisarspor Planı Hazır

Süper Lig’de 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Akhisarspor’u konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ege temsilcisiyle kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iç sahada oynama avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:19
Akhisarspor Planı Hazır

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında pazar günü saat 13.30’da sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erol Bulut yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Manisa temsilcisiyle oynayacağı maçın provasına tam kadro devam ediyor. Bugün öğleden sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular gruplara ayrılarak dar alanda pas ve kuvvet çalışması yaptı. 1 saat 30 dakika süren idmanda genç çalıştırıcı Erol Bulut’un isabetli pas konusunda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlenirken, “İyi pas istiyorum, risk asla istemiyorum” dediği duyuldu.

KHALİD BOUTAİB’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Öte yandan 31 yaşına giren sarı-kırmızılı futbolcu Khalid Boutaib’in doğum günü nedeniyle takım arkadaşları golcü oyuncuya antrenmanda bir sürpriz hazırladı. Khalid pastayı kesmek isterken sarı-kırmızılı oyuncuların un ve yumurtalı şakasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bu arada çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de yakından takip etti. Antrenmanı bir süre izleyen Gevrek, daha sonra Erol Bulut ile saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

RAVCI: “3 PUANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

Antrenman sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malataspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 29 Nisan Pazar günü oynayacakları Akhisarspor maçını iç saha avantajını kullanarak kazanmak istediklerini söyledi. Ravcı, “Beşiktaş maçında 80 dakika boyunca güçlü savunma yaparak oynadık. En azından 1 puan alabileceğimiz maçta duran toptan gelen golle geriye düştük. Tabii bu maç geride kaldı. Şimdi sezonun en önemli maçlarından birine daha hazırlanıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımız iyi motive oldular. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmaya futbolcularımız iyi hazırlandılar. Taraftarın gücünün oyuna nasıl etki ettiğini Beşiktaş maçında gördük. Malatyalı taraftarlarımızın Pazar gün ki karşılaşmada galip gelmemizde bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Herkes alacağımız 3 puanın öneminin farkında. İyi oyunla kazasız belasız inşallah iç saha avantajıyla bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İHA

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AkhisarsporYENİMALATYASPORMaç HazırlıklarıMalatya
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