Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ligin 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü 13.30'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş maçı sonrası bir günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanarak, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada top kapma ve pas çalışması yaptı.

5 FUTBOLCU ÇALIŞMADA YER ALMADI

İlk antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile forvet oyuncusu Khalid Boutaib katılmadı. Azubuike ile Boutaib'in sağlık ekibi tarafından tedaviye alındığı ve durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı olarak hafif ağrıları bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca özel izinli olan forvet oyuncusu Adem Büyük ile orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da antrenmanda yer almadı.

ÖDEMELER YAPILDI

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz hafta cuma günü futbolcular prim alacakları nedeniyle antrenman boykotuna giderek, çalışmaya katılmamıştı. Beşiktaş karşılaşmasının oynandığı pazar günü kulüp başkanı Adil Gevrek, futbolcularla bir araya gelerek, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi ödeme yapılacağı sözünü verdi. Futbolcular, iki prim ödemesi yapıldığı, yaşanan krizin sona erdiği ve parasal sorunun çözüldüğü öğrenildi.

BİRİNCİ SAHA BAKIMA ALINDI

Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki 1 nolu saha bakıma alındı. Ekipler, saha zemininde hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, zeminin havalandırılması için zemine delikler açıldı.

Öte yandan antrenman sahasına şok havuzunun yapımı için çalışmalara da başlandı. Teknik Direktör Erol Bulut, antrenman sahasında gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ederek, bilgiler aldı.