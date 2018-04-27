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Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da T.M. Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da T.M. Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Nisan 2018 Cuma 16:10
Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman tam kadro yapılırken, çalışmada futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda hedef galip gelip, ligde kalma adına tamamen rahatlayabilmek. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günkü müsabakanın taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı ekipte Erol Bulut, hata yapan isimleri sert şekilde uyardı. Bulut, özellikle kanat organizasyonlarında adam paylaşımlarının doğru yapılması gerektiğini söyledi.

Bulut’un T.M. Akhisarspor karşılaşmasına geçen haftaki Beşiktaş maçından farklı olarak, yedek bıraktığı Aytaç’ı da dahil ederek başlayacağı öğrenildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporYENİMALATYASPOR
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