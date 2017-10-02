Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakiplerinin motivasyonunun yüksek olduğunu ve zorlu bir müsabakadan puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıkların belirtti. Çok dikkatli oynadıklarını ve maçı kontrol altında geçirmeye çalıştıklarını belirten Akçay, "Malatyaspor'un iştahı ve arzusu çok yüksekti. Takdir etmem gerekiyor. 1 puan ve deplasmanda, puan puandır, Süper Lig'de altın değerindedir. 3 puan kaşıkçı elmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Bugün Malatya’nın oyun planını bozduğumuzu düşünüyorum. Bunu başardığımız için buradan 1 puanla dönüyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ