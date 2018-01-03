Bu sezon ilk 11'e girmekte zorluk çeken savunma oyuncusu Murat Akça devre arası takımdan ayrılmak istediğini yineledi. Menajeri vasıtasıyla önce yöneticilerle sonra sportif direktör Ali Ravcı ile konuşan 27 yaşındaki stoper, ciddi teklifler aldığını ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini ilettiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor cephesinde ise Murat Akça'nın gitmesi konusu tamamen Erol Bulut'un inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu sezon lig ve kupada toplam 8 müsabakada forma giyen Murat Akça ile ilgili henüz kararını vermeyen teknik direktör Erol Bulut, Yalçın ile birlikte Murat'ı da kaybetmekten korkuyor.

SELAHATTİN BAYRAK