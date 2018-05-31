Aileler spora yönlendirmeli

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrencileri sporla buluşturmak için yaz spor okulları açılmaya başladı. Yıl boyunca ev, okul ve kurslar arasında mekik dokuyan çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimini sürdürebilmesi için yaz spor okullarının gerekliliğine dikkat çeken 1932 Malatyagücü Futbol Kulübü Başkan Aziz Yiğit, yaz futbol okulu kayıtlarının sürdüğünü söyledi. “Sende geleceğin yıldızı olabilirsin” sloganıyla bu yılda 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol eğitiminin verileceğini belirten Yiğit, ailelerden çocuklarını spora teşvik etmelerini istedi.

“SPORA DAHA ÇOK VAKİT AYIRMALILAR”

Sezonunun devamında yetenekli ve gelişime müsait olan oyuncuların futbolcu lisanslarının çıkarılacağını kaydeden Yiğit, “Çocuklar spor yoluyla toplumla kaynaşır, yeni iletişimler kurar, öz güveni artar. Gençlerimiz cep telefonu başında oturup zamanlarını boşa harcamak yerine spora daha çok vakit ayırmalılar. Bu doğrultuda Malatyagücü Futbol Okulu kayıtlarımız devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda sonra başlayacak olan eğitimlerimiz antrenör Cafer Aypan nezaretinde okul sezonu açılana kadar sürecek. Eğitimler sonunda yetenekli olan, gelişime müsait çocuklarımızın futbolcu lisanslarını çıkararak faal gösterdiğimiz liglerde bu çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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