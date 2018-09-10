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Ahmet sonradan girdi

Ümit Milli Takım, Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4-0 yendi. Evkur Yeni Malatyaspor’un ön libero oyuncusu Ahmet Ildiz, 70.dakikada oyuna dahil oldu.

Ahmet sonradan girdi

Ümit Milli Takım, Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4-0 yendi. Evkur Yeni Malatyaspor’un ön libero oyuncusu Ahmet Ildiz, 70.dakikada oyuna dahil oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:06
Ahmet sonradan girdi

Ümit Milli Takımı, UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme sekizinci maçında Kıbrıs Rum Kesimi’ni 4 - 0 mağlup etti. Mücadeleye yedek başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un ön libero oyuncusu Ahmet Ildiz, 70.dakikada Eslem Öztürk’ün yerine oyuna dahil oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta millilerin gollerini 3. dakikada Adil Demirbağ, 76 ve 81. dakikada penaltıdan Orkan Çınar ve 89. dakikada kendi kalesine Hadjipaschalis kaydetti. Türkiye bu galibiyetle puanını 11’e yükseltti. Ümit Milliler, gruptaki dokuzuncu maçını 10 Eylül 2018 Salı akşamı deplasmanda İsveç ile oynayacak. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
ümit Milli TakımKıbrıs Rus Kesimi
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