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 Ahmet Çakır'dan Açıklama

Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin kulübe yansımalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor Malatya’nın takımıdır. Dolayısıyla biz orada olalım olmayalım kulübe destek verilecektir. Ben kulübün divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu” dedi.

 Ahmet Çakır'dan Açıklama

Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin kulübe yansımalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor Malatya’nın takımıdır. Dolayısıyla biz orada olalım olmayalım kulübe destek verilecektir. Ben kulübün divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:58
 Ahmet Çakır'dan Açıklama

24 Haziran’da yapılacak genel ve milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Çakır, divan kurulu başkanlığını yürüttüğü Evkur Yeni Malatyaspor’un akıbetiyle ilgili  önemli açıklamalarda bulundu.

“YENİ MALATYASPORUMUZ YAŞATILMALI”

Çakır, kulübün sahipsiz kalmayacağını, yerine gelecek ismin de desteğini sürdüreceğine inandığını kaydederek, “Biz bir yola çıktık. İnşallah hakkımızda hayırlıysa olsun. Tabi Yeni Malatyaspor Kulübü peyder pey bu nokralara geldi. Bunda Büyükşehir Belediyesinin çok emekleri var. Elbette ki kulüp başkanımız Adil Gevrek’in yaptıkları, gayreti taktire şayandır. Öyle veya böyle Malatyalıların en önemli sosyal aktivite aracı olan Yeni Malatyasporumuz yaşatılmalı. Yaşatılması noktasında sadece Büyükşehir’in değil, herkesin destekleri olmalı. Burada ilçe belediyeleri ve STK’lar da bu işi daha fazla sahiplenmeli. Özellikle ilçe belediyelerinin daha çok destek vermesi gerekiyor” dedi.

“DOĞRU OLAN, OLMASI GEREKEN BUDUR”

Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanlığı görevini bırakmayı düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Kulübün divan başkanlığını bırakmam gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru olan, olması gereken budur. Çünkü farklı pozisyonlar olabileceği için oranın divan başkanı o günkü şartlarda doğru isim kimse ona göre belirlenmeli. Dolayısıyla ben divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum.”

“TAKIM YENİLECEK DİYE ÖDÜMÜZ KOPUYORDU”

Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarına artık daha rahat gideceğini de belirten Çakır, “Daha önce maçlara giderken elimizde yüreğimizde oluyordu. Takım yenilecek diye ödümüz kopuyordu. Bundan sonra daha sık ve daha rahat gideceğimiz düşünüyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsak, seneye daha güzel şeylerin yapılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 27.04.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAhmet çakır
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