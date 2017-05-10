Hafta sonlarının en çok izlenen programı Derin Futbol’da Malatya ve Yeni Malatyaspor konuşuldu. Sunuculuğunu Malatyalı olan Ertem Şener’in yaptığı programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, telefonla katıldı. Program yorumcuları eski hakemlerden Ahmet Çakır, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, eski Fenerbahçeli futbolcu Abdulkerim Durmaz ve Beşiktaşlı Sinan Engin’i selamlayarak konuşmasına başlayan Çakır, yapılan övgülerden dolayı teşekkür etti.

GÜZEL BİR FUTBOLLA SONUCA GİTTİK

Başkan Çakır telefon bağlantısında, “Mutlu bir gündeyiz, sonuç bizi mutlu etti. Şuan yoldayız ve Malatya’ya dönüyoruz. Güzel bir futbolla sonuca gittik. Kentte büyük bir sevinç var. Tüm futbolseverlerimiz sokağa dökülmüş durumda. Geçen hafta üzüldük ama Malatya güzel şeyleri hak ediyor. Bu sene göstermiş olduğumuz başarı grafiği ile Süper Lig’i ne kadar hak ettiğimiz de ortada. Kalıcı, güçlü bir takımı inşallah Süper Lig’e gelmiş olacak. Tabi ben sizlere teşekkür ediyorum. Zaman zaman birinci ligleri konu etmeniz ve yorumlarda bulunmanız nedeniyle ayrıca taktir ediyorum. Çünkü Anadolu takımlarını da değerlendirmeniz, aslında takımı olan her ile dikkati çekme anlamında çok katkı sağlıyor” dedi.

KAN ÇEKİYOR HERHALDE

Konuşma sırasında araya giren sunucu Ertem Şener, “Sayın Başkanım. Şimdi bütün Malatya Kışla’dan Orduzu’ya Sıtmapınarı’na kadar herkes dışarıda şampiyonluk kutlaması yapıyor. Ellerindeki telefonlarda ve tabletlerde tüm Malatya Beyaz Futbol’u seyrediyor” dedi. Bunun üzerine Başkan Çakır, “Evet, doğru. Sizlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sunucu Şener’in “Bende Malatyalıyım. Kan çekiyor herhalde” demesi ise gülüşmelere neden oldu.

MİLYONDA BİR İHTİMAL

Daha sonra söz alan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, “Yeni Malatyaspor’u tebrik ediyorum. Bundan sonra milyonda bir ihtimal olması gerekiyor şampiyonluk ya da Süper Lig’e çıkılmaması için. Uzun yıllar oldu Malatya’nın Süper Lig’e çıkmaması. Üçüncü olduğunuz dönemleri tekrardan yaşamanızı temenni ederim” diye konuştu. Kütahyalı, Başkan Çakır’dan kayısı istemeyi de ihmal etmedi.

MALATYA’YA GELEBİLİRİZ

Ertem Şener’in “Stat ne zaman açılıyor?” soruna yönelik cevap veren Başkan Çakır, “Stat, tamamen bitti. Küçük elektrik bağlantıları kaldı. Detay işleri kaldı diyebiliriz. Ondan sonra futbol oynamaya uygun hale getirilecek. Çimlerimiz yeşerdi. Bu sezona yetişmedi ancak önümüzdeki sezona hazır olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Ertem Şener Başkan Çakır’ı telefondan bağlantısından uğurlarken, şampiyonluk kutlamasının hafta içi yapılması halinde ekip olarak Malatya’ya gelebileceklerini söyledi.

MALATYA TÜRKÜSÜ STÜDYOYU SALLADI

Telefon bağlantısının ardından Beyaz TV stüdyoları “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin” türküsüyle inledi. Yorumcuların da eşlik ettiği türkü sonrası Malatyalı olan ünlülerin isimleri tek tek açıklandı. Konuşmalar sırasında Malatya Arena Stadı ve futbolcuların görselleri de ekranlara yansıdı. Eski hakemlerden Ahmet Çakar, tüm Malatyalıların sokağa dökülmesini isterken, diğer yorumcularda Çakar’a katılarak futbol takımına sahip çıkılması gerektiğini söylediler.

15 TEMMUZ’A DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan Malatya’nın 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleye de değinen Sunucu Ertem Şener, “Malatya, 15 Temmuz gecesi kentine ve ülkesine sahip çıktı. Her kesimden insan sokağa döküldü. Ellerine bayraklarını alarak, memleketlerine sahip çıktılar. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.











FATİH AVCI