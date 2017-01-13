Sivas maçını kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten çiçeği burnunda transfer Ahmet Aras, “Kaliteli ve hedefleri olan bir takıma geldim. Bu hedefler doğrultusunda benden istenilenlerin farkındayım. Kampımızı bitirip evimize geldik. Önümüzde Sivasspor maçı var. Kaliteli bir takım. Onlarda takviye yaptılar. Ama bizim için kendi sahamızda olduğu için önemli maç. İyi hazırlanıp bu maça Allah’ın izniyle güzel bir başlangıç yapmayı istiyoruz” dedi.

“BEN REKABETÇİ BİR İNSANIM”

Ahmet, görev bölgesi olan forvetteki rekabete hazır olduğunu da belirterek, “Bizim bölge gerçekten kritik bir bölge. Ama ben her zaman rekabete açık bir insanım. Rekabet de başarıyı getirir. Tabi futbolun gerçeği bunlar. Başarılı olmak zorundasınız, eğer olmazsanız yeriniz olmaz. Biz bunlara alışığız. Rekabet başarıyı getirir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“FİZİKSEL OLARAK EKSİĞİM YOK”

Ahmet, hazır olup olmadığı yönünde sorulan bir soruya ise, “6 aylık dönemde bireysel antrenmanlarımızı yapıyorduk. Antrenman yönünden hiçbir sıkıntım yoktur. Takımada kampa da katıldık. Kamptaki antrenmanları da geçirdik. Antrenman yönünden kendimi hazır hissediyorum. Özel hocalarla da çalışıyorum zaten” şeklinde cevap verdi.

FATİH AVCI