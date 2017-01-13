13 Ocak 2017 Cuma

Antrenör kursu açılacak

Ahmet Aras ‘hazırım’ dedi

Devre arasında Antalyaspor’dan alınan yeni transfer Ahmet Aras, Malatya’da çıktığı ilk antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarı heyecanlandıracak sözler sarf eden Aras, kendisini hazır hissettiğini söyledi.

13 Ocak 2017 Cuma 11:58
Ahmet Aras ‘hazırım’ dedi

Sivas maçını kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten çiçeği burnunda transfer Ahmet Aras, “Kaliteli ve hedefleri olan bir takıma geldim. Bu hedefler doğrultusunda benden istenilenlerin farkındayım. Kampımızı bitirip evimize geldik. Önümüzde Sivasspor maçı var. Kaliteli bir takım. Onlarda takviye yaptılar. Ama bizim için kendi sahamızda olduğu için önemli maç. İyi hazırlanıp bu maça Allah’ın izniyle güzel bir başlangıç yapmayı istiyoruz” dedi.

“BEN REKABETÇİ BİR İNSANIM”
Ahmet, görev bölgesi olan forvetteki rekabete hazır olduğunu da belirterek, “Bizim bölge gerçekten kritik bir bölge. Ama ben her zaman rekabete açık bir insanım. Rekabet de başarıyı getirir. Tabi futbolun gerçeği bunlar. Başarılı olmak zorundasınız, eğer olmazsanız yeriniz olmaz. Biz bunlara alışığız. Rekabet başarıyı getirir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“FİZİKSEL OLARAK EKSİĞİM YOK”
Ahmet, hazır olup olmadığı yönünde sorulan bir soruya ise, “6 aylık dönemde bireysel antrenmanlarımızı yapıyorduk. Antrenman yönünden hiçbir sıkıntım yoktur. Takımada kampa da katıldık. Kamptaki antrenmanları da geçirdik. Antrenman yönünden kendimi hazır hissediyorum. Özel hocalarla da çalışıyorum zaten” şeklinde cevap verdi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya