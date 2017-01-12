12 Ocak 2017 Perşembe

Antrenör kursu açılacak

Ahmet Aras forma rekabetine hazır

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ahmet Aras, Malatya’daki ilk antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

12 Ocak 2017 Perşembe 17:16
Ahmet Aras forma rekabetine hazır
Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan çalışma öncesinde açıklamalarda bulunan Ahmet Aras iddialı sözler sarf etti. Kaliteli ve hedefleri olan bir takıma geldiğini kaydeden Ahmet, bu hedefler doğrultusunda katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

“Kendi sahamızda olduğu için önemli maç”
Sivas maçını kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Ahmet, “Kaliteli ve hedefleri olan bir takıma geldim. Bu hedefler doğrultusunda benden istenilenlerin farkındayım. Kampımızı bitirip evimize geldik. Önümüzde Sivasspor maçı var. Kaliteli bir takım. Onlarda takviye yaptılar. Ama bizim için kendi sahamızda olduğu için önemli maç. İyi hazırlanıp bu maça Allah’ın izniyle güzel bir başlangıç yapmayı istiyoruz” dedi.

“Rekabet başarıyı getirir”
Ahmet, görev bölgesi olan forvetteki rekabete hazır olduğunu da belirterek, “Bizim bölge gerçekten kritik bir bölge. Ama ben her zaman rekabete açık bir insanım. Rekabet de başarıyı getirir. Tabi futbolun gerçeği bunlar. Başarılı olmak zorundasınız, eğer olmazsanız yeriniz olmaz. Biz bunlara alışığız. Rekabet başarıyı getirir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Kendimi hazır hissediyorum”
Ahmet, hazır olup olmadığı yönünde sorulan bir soruya ise, “6 aylık dönemde bireysel antrenmanlarımızı yapıyorduk. Antrenman yönünden hiçbir sıkıntım yoktur. Takıma da kampa da katıldık. Kamptaki antrenmanları da geçirdik. Antrenman yönünden kendimi hazır hissediyorum. Özel hocalarla da çalışıyorum zaten” şeklinde cevap verdi.
İHA
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