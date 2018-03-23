AĞIZLARI BIÇAK AÇMIYOR!

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmaya ülkelerinin milli takımlarında bulunan Khalid Boutaib, Berk Yıldız ve Sadio Diallo’nun yanı sıra sakatlıkları süren Michael Pereira ile Fabian Farnolle katılmadı. Antrenman başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, yeni bir sürece girmeleri gerektiğini, bunun için de herkesin kafasındaki düşünceyi bu yönde şekillendirmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çift kale maç yapan sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı. Çalışmada futbolcuların moralinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Sadık Çiftpınar ve Aytaç Kara’nın ise kimseyle konuşmadığı gözlendi. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi