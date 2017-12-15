15 Aralık 2017 Cuma

Ağır faturayı kim ödeyecek?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Hakem soyunma odasını basan Adil Gevrek, 3 ay hak mahrumiyeti, 100 bin lira para cezası aldı. Erol Bulut bir maç ceza alırken kulüp toplamda 128 bin lira para cezasına çarptırıldı.

15 Aralık 2017 Cuma 12:14
Ağır faturayı kim ödeyecek?

  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.12.2017 tarih ve 36 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” karar verilmiştir. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAdil Gevrek

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