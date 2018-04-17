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Sezon başında İnönü Üniversitesi futbol takımını, Malatyagücü Kulübü bünyesine katarak BAL’da yer alan sarı siyahlı ekibin başına geçen İş adamı Nurettin Uğur ve sportif direktör Aziz Yiğit, baraj maçında büyük şok yaşadı. Küme düşen oyuncularını teselli etmek de onlara kalırken, kulüpte yeni sezonun nasıl planlanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Ağır fatura!

Sezon başında İnönü Üniversitesi futbol takımını, Malatyagücü Kulübü bünyesine katarak BAL’da yer alan sarı siyahlı ekibin başına geçen İş adamı Nurettin Uğur ve sportif direktör Aziz Yiğit, baraj maçında büyük şok yaşadı. Küme düşen oyuncularını teselli etmek de onlara kalırken, kulüpte yeni sezonun nasıl planlanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

17 Nisan 2018 Salı 12:51
Ağır fatura!

Bölgesel Amatör Lig’de geçirdiği 2 sezonun ardından Pütürge Belediyespor’a yenilerek küme düşen İnönü Üniversitesispor’da üzüntü hakim. Sezon başında lige şampiyonluk hesaplarıyla giren ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusu ve teknik heyetini kaybeden İnönü Üniversitesispor’da Pütürge maçı sonrası futbolcuların birçoğu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı.

Favori çıktığı maçta uzun süre 10 kişi oynayan rakibine penaltılar sonucu mağlup olan İnönü Üniversitesi, 2 yıl önce 44 Malatyaspor’a yaşattığı kötü sonu bu kez kendisi yaşadı. İş adamı Nurettin Uğur ve Malatya futbol camiasının yakından tanıdığı isimlerden Aziz Yiğit’in başında bulunduğu kırmızı-beyazlı kulüp BAL’a veda ederken, maç sonu yaşanan tablo yürek burktu. Kırmızı-beyazlı kulübün küme düşmesinin altında yatan en büyük nedenin sözü verilen ödemelerin zamanında yapılmaması gösterilirken, kulübün önümüzdeki sezon için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bu arada 5-3 biten İnönü Üniversitesispor – Pütürge Belediyespor müsabakası sonrası hafızalara kazınan en önemli kare ise Sportif Direktör Aziz Yiğit’in saha ortasında ağlayan futbolcularını teskin etmeye çalıştığı an oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah GAZETESİ 

Son Güncelleme: 17.04.2018 13:01
Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesisporNurettin UğurAziz Yiğit
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