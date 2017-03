Ağbaba, taraftarların İstanbul’a gidiş dönüşünü sağlamak için 2 otobüs sözü verdi.Malatya’nın spor gündemi, cumartesi akşamı İstanbul’da oynanacak Yeni Malatyaspor -Elazığspor Maçına kilitlenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi( CHP ) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeni Malatyaspor taraftarları ile bir araya geldi. İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları ve parti yöneticileriyle birlikte taraftarlarla buluşan Ağbaba, Malatyaspor’un kent için öneminden bahsetti. Taraftarlara Elazığ maçı için 2 otobüs sözü verdi. Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneğinde Başkanı Murat Soysal, "Bizim kapımız Malatyaspor’la birlikte olan,hizmet eden kişilere her zaman açık.Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya bugüne kadar sürekli bizimle birlikte olduğu, takımımızı yalnız bırakmadığı için, her talebimizde katkı sunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatyaspor’un herkesin gözü gibi sakınması gereken bir kurum olduğunu belirterek, "Taraftarlar farklı düşünceden, siyasi görüşten olsa da hepimizi bir araya getiren Malatyaspor ve onun sarı kırmızı renkleri. Bizim de burada olma sebebimiz tabi ki Malatyaspor. Malatyaspor’un birinci lige çıktığı günleri özlemle anıyoruz. Malatyaspor yenilmişse pazartesi günü gazete alıp okuyamazdık. Malatyaspor, sadece Malatya’da yaşayanların değil, Ankara’da, İstanbul’da Amerika’da kendini Malatyalı hisseden herksin takımı. Belki hiç Malatya’yı görmese de Malatyaspor’lu olan binlerce kişi var. Az önce oğlumla konuştum.Lise öğrencisi. Sınavları var.Ama, Ankara’dan İstanbul’a gideceğini, taraftarlarla birlikte maç izleyeceğini söylüyor. Bu his herkesde olan, sağcısında solcusunda, yaşlısında gencinde olan bir his. Malatyasporluluk hissidoğuştan kazanılıyor" şeklinde konuştu.İstanbul’daki maçı izlemeye gideceğini söyleyen Ağbaba, “Bu hafta önemli bir hafta.Cumartesi maçı kazanırız, şampiyonluk yolunda önemli adım tarız. Cumartesi günü Malatyaspor’un yanında olacağız. Sahip çıkacağız. Hem geçmişte hem bugün, Malatyaspor’un ne talebi olmuşsa, hem buradaki hem İstanbul’da ki taraftarların ulaşım taleplerini yerine getirmeye çalıştım. Partili belediye başkanlarımız bize hiç yok demediler. Malatya’da ve İstanbul’da taraftarlarımızın deplasmana gitmelerini sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum.Bundan sonra da imkanlarımızı Malatyaspor için seferber etmeye devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.Taraftar için 2 otobüsKonuşması sık sık sloganlarla kesilen Veli Ağbaba, “İnşallah göğsümüzü kabartan bir sonuçla döneriz. Malatya’da kutlarız. Malatyaspor hepimizin takımı. Taraftarlar da hepimizin taraftarı. Taraftarların İstanbul’a gidiş dönüşünü sağlamak için Hekimhan ve Arguvan Belediyelerimizin de katkılarıyla 2 otobüs vereceğiz" diye konuştu.Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal Veli Ağbaba’ya ve Malatyaspor koreografisinin tüm masraflarını üstlenen CHP İl Başkanı Enver Kiraz’a teşekkür etti.