Ağbaba yanıt verdi

Siyasetin gündemindeki Malatyaspor tartışması sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginde, “Malatya Stadyumu 27 bin kişilik kapasitesiyle modern imkanlarıyla şehrimize ve takımımıza yakışır bire eser oldu. Çıkmış ‘Malatyaspor ortak paydamız’ diyor.(CHP’yi kastedederek) Nereden senin ortak paydanız oluyor? Ne yaptınız, ne verdiniz?” demişti. Erdoğan’ın bu açıklamalarını Malatya’daki seçim çalışmaları kapsamında değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu açıklamaları hayretle dinledim. Malatyaspor bu şehirde sağcısının da solcusunun da fakirin de zenginin de ortak paydasıdır. Biz pankartımızda Malatyaspor’u biz getirdik götürdük şunu yaptık bunu yaptık demedik ki. Malatyaspor bu şehrin kaynaştırıcı unsurudur, birliktelik aracıdır dedik. Sayın Erdoğan neden bu kadar rahatsız olmuş anlamadım” şeklinde konuştu.