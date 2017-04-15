15 Nisan 2017 Cumartesi

Ağbaba spor camiasıyla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Futbol Adamaları Derneği Malatya Şubesi’nde spor camiası ile bir araya geldi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:32
Ağbaba spor camiasıyla buluştu

 Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkacağına inandığını belirten Ağbaba, Eskişehirspor maçının önemine dikkat çekti. Ziyarette konuşan Ağbaba, “Yeni Malatyaspor inşallah Eskişehirspor maçını galip gelerek strese girmeden rahat şekilde bir üst lige yükselme şansını elde edecektir. Ben yürekten inanıyorum Yeni Malatyaspor ilk sezon yaşadığı şansızlığı bu sezon yaşamayacak ve şampiyon olacaktır. Eskişehirspor maçının biletleri bitmiş ama Salı günü akşam şehrin tıpkı şenlik havası yaşayacağını şahsen istiyoruz. O gün Malatya bayram yerine dönsün istiyoruz. Yeni Malatyaspor teknik heyetine ve futbolculara da tekrar gönülden başarılar diliyorum. Malatyaspor’un geçmişi başarılarla dolu. Geçtiğimiz günler de iş dolayısıyla İsviçre’nin Basel şehrine gittim. Ben hep Basel’i Avrupa kupası maçında elimizden kaçırdığımız futbol takımı olarak hatırlıyorum. O yıllarda Malatyaspor çok büyük başarılar göstermişti ve gurur duyduğumuz bir takım vardı. Umarım Yeni Malatyaspor tekrar bir üst lige çıkar ve tekrar bu şehri ve Türkiye’yi Avrupa da temsil etme başarısı yakalar.” ifadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN
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