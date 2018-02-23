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AFRİN’E DESTEK İÇİN PEDALLAYACAKLAR!

Malatyalı bisiklet sever kullanıcılarının katılacağı “Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” sloganıyla Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklere destek vermek amaçlı bisiklet turu düzenlenecek.

AFRİN’E DESTEK İÇİN PEDALLAYACAKLAR!

Malatyalı bisiklet sever kullanıcılarının katılacağı “Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” sloganıyla Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklere destek vermek amaçlı bisiklet turu düzenlenecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Şubat 2018 Cuma 13:07
AFRİN’E DESTEK İÇİN PEDALLAYACAKLAR!

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda sonra Zeytin Dalı operasyonu ile Suriye sınırında destan yazan kahraman Mehmetçiğe kamuoyunda büyük bir destek var. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından 25 Şubat Pazar günü Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklere destek vermek amacıyla bisiklet severlerin katılacağı tur düzenleneceği bildirildi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan dernek başkanı Mustafa Ekici “Gün birlik olma günüdür. Her pedal bir selam olsun.” dedi.

“HER PEDAL BİR SELAM OLSUN”

Zorlu şartlarda ülkemizin geleceği adına savaşan kahraman Türk askerine destek amacıyla toplanacaklarını kaydeden Ekici, “Sınır ötesinde ülkemize zarar vermek isteyen teröristleri temizlemek amacıyla yürütülen Afrin operasyonunda görevli Mehmetçiklerimize destek vermek amacıyla Malatyalı bisiklet sever dostlarımızın katılacağı “Her Pedal Bir Selam Olsun, Bisikletini Alıp Sende Gel” sloganıyla pedal çevireceğiz. Bu anlamda 25 Şubat Pazar günü saat 10.00’da İnönü Kapalı Çarşı’sı üzerinde toplanacağız. Duyarlı vatandaşlarımızı ve bisiklet kullanabilen bütün sporseverleri katılmaya davet ediyoruz. Şehir içerisinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla 5-6 kilometrelik parkurda Fuzuli caddesi üzerinden çıkarak, kanalboyundan geçerek kışla caddesine ardından büyükşehir belediyesi önüne kadar pedal çevireceğiz. Gün birlik olma günüdür.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 23.02.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
AfrinBisikletZeytin Dalı Operasyonu
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