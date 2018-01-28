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Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

Süper Lig’in 19. haftasında Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor müsabakası öncesi Malatyalı taraftarlar 1 dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki askerlerimize destek oldu. 

Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

Süper Lig’in 19. haftasında Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor müsabakası öncesi Malatyalı taraftarlar 1 dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki askerlerimize destek oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Ocak 2018 Pazar 14:10
Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

Yaklaşık 11 bin 500 taraftarın izlediği müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte sessiz bir şekilde asker selamı veren Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu Derebeyleri, daha sonra Mehmetçiklerimiz ve Afrin harekatına tezahüratlarla destek verdiler.


Türk askerinin yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Operasyonu’na Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında tribünden destek geldi.Evkur Yeni Malatyaspor tribün lideri Murat Alpay yaptığı açıklamada, Malatya olarak Afrin konusundaki hassasiyetlerini gösterdiklerini belirterek, “Bu bir milli davadır. Bugünkü Sivasspor maçında, başlama düdüğüyle birlikte bütün stat, 1 dakika boyunca sessiz bir şekilde asker selamı verdik. Mehmetçiklerimizi unutmadığımızı ve gönülden destek olduğumuzu hatırlatmak adına yaptık bunu. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir milli davadır. Malatyaspor taraftarının bu tür konularda ne kadar hassas olduğunu, ne kadar vatanına bağlı olduğunu bir kez daha göstermiş olduk” diye konuştu.İha busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
AfrinYENİMALATYASPOR
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