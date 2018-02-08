‘ADIYAMAN BİZE SALDIRDI’ DİYORLARDI MEĞER DERSİM MAÇINDA...

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yöneticisi Eyüp Bolat’a, 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. AFDK’dan yapılan açıklamada, “Eyüp BOLAT (Malatya Yeşilyurtspor Klb. Yön.) hakkında: 28.01.2018 tarihinde oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Dersimspor Spor Toto BAL müsabakasında, hakeme yönelik hakareti ve eylemini ısrarla sürdürmesi nedeniyle takdiren teştiden 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 3000 TL para cezası verilmesine (30.01.2018 tedbirli) karar verilmiştir” denildi. Bu cezayla sezonu kapatan Eyüp Bolat, her hangi bir spor müsabakasını tribünden takip edemeyecek. Bolat’ın cezalı iken tribünde maç seyretmesi halinde cezası katlanacak. AFDK’nın verdiği 3 bin liralık cezanın kulübün kasasından mı yoksa Bolat’ın cebinden mi ödeyeceği ise bilinmezken, aynı müsabakada Dersimspor oyuncusu Özgür Dükme’ye kulübün müdürü Ahmet Tayfun Tayfun tarafından saldırıldığı iddia edilmiş, ancak hakem ve temsilci raporlarında ceza ve ya sevk kararı çıkmamıştı.busabahmalatya.com