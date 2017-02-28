Yeşilyurtspor’un şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Adıyaman 1954’te sular durulmuyor. Araban’a 3 – 1 mağlupken taraftarın sahaya girmesiyle maçı yarıda kalan Güneydoğu temsilcisinde moraller bozuk. Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç’un kendi camiasına yaptığı mesaj niteliğindeki çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

BAŞKAN KİNAYELİ BİR ŞEKİLDE KENDİNİ SUÇLADI!

“Bakıyorum yaşadığımız mağlubiyetlerde hep bir suçlu arama telaşına düşüyor çok sevdiğim memleketim insanı yıkıyor, dağıtıyor hayallerinin önüne set koyuyor. Suçluyum; memlekette sporun dibe vurup biteceği noktada yalnız kalacağımı bile, bile don kişot’luk yapıp memleketimin gençliğine şampiyonluk hayalleri kurdurduğum için. Suçluyum; Adıyaman'da hiç bir kurumun, hiç bir holdingin, hiç bir siyasetçinin, bürokratın cesaret edemediği cebimden büyük işlere kalkıştığım için. Sizlere unuttuğunuz umutları verdiğim için. Suçluyum; Bu şehre şampiyonluk yaşatmak için Şehrimin ve kendi nefsimi düşünüp profesyonel liglerde her zaman transfer dönemlerinin aranan futbolcularını şampiyonluk hayalim için futbol yaşantılarının baharında iken ikili ilişkilerimi kullanıp amatör lige dönüş yaptırıp gelecekleriyle oynadığım için. Suçluyum; yıllardır tribünlerin 300 - 500 kişiye hitap ederken 10 binlere oynayan spora tutkulu gençleri kahvehane köşelerine değil de tribüne çektiğim için. En çokta aileme suçluyum; onların geleceğini 2. plana atıp karşılıksız sevdam ve tutkum için rızıklarını heba ettiğim için. Suçluyum Sezai Yüksel seninle bu yola baş koyup fotoğraftaki armadaki şehrimizin meşhur tütünü ve buğdayını işlediğim için. Nemrut'tan Güneş'in doğuşunu Adıyamanspor’un güneşi olarak görüp çizdiğimiz için. Çilesiz zafer bizim zaferimiz değildir. Beni çok sevdiğine inandığım taraftarım daha sayamadığımız ve duygularımda gizli olan birçok nedenden dolayı kondurmak istemeseniz de sizlerle hala umutlu olduğum için suçluyum...”

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