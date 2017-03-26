“İlk 2’den çıkacağız inşallah”

Yakaladıkları avantajın çok büyük olduğunu kaydeden Sezer, “Geçen sene de ben bu duyguyu yaşadım. Geçen sene play- offlardan çıktık. Rize’de olduğu gibi sanırım ilk 2’den çıkacağız inşallah. Rize’de 2 hafta kala garantiledik, burada Allah’ın izniyle daha önce garantileyeceğiz. Tabi ki bu futbolda hiçbir zaman ipin ucunu kaçırmamak lazım, konsantreyi elden bırakmamamız lazım. 3 puanlık sistem gerçekten çok değerli. Bu avantaj bizdeyken, bunu en iyi şekilde değerlendirip, bu işin sonunda hep beraber mutluluk yaşayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Özellikle Elazığ maçında iyi bir destek bekliyoruz”

Sezer, taraftara da mesaj vererek, “Çok önemli bir süreçteyiz. Hele ki şu atmosferde artık puansal açıdan avantaj bizdeyken seyirci avantajını iyi kullanmamız lazım. Ben taraftarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. Özellikle Elazığ maçında iyi bir destek bekliyoruz. Biz bu işi başarmak için elimizden geleni yapacağız, taraftarımız da bize tribünde destek versin. İnşallah sezon sonunda hepimiz birlikte sevineceğiz” diye konuştu.

İHA