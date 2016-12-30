Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden Efsane Malatyaspor’da yüzler gülüyor. 4 haftada 10 puan toplayarak A grubunda liderliği 1932 Malatyagücü ile paylaşan sarı kırmızılı takımda hedef grup süresince oynanacak tüm maçları kayıpsız geçmek. Hafta sonu oynayacağı Doğanşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Malatyaspor’da teknik direktör Muharrem Zeynoi takımın son durumunu değerlendirdi.

“DEVRE ARASINA GÜÇLENEREK GİRECEĞİZ”

Sezon başında belirledikleri hedef doğrultusunda ilerlediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Sezon öncesi iyi bir kadro kurduğumuzu ancak takım kurgusunda henüz uyumsuzluk yaşadığımızı ifade etmiştik. Ancak haftalar ilerledikçe kaliteli oyuncularımızın bir biri ile uyumu performansımızı daha da üst seviyeye çıkaracak. Tüm sporcularımdan memnunum. Gayet iyi çalışıyorlar ve özveriyle mücadele ediyorlar. İlk olarak A grubunu lider yenilgisiz lider tamamlamak istiyoruz. Daha sonra play off’ları düşüneceğiz. Biz adım adım ilerlemek zorundayız. Devre arsında ciddi takviyeler yapacağız. Burak Açıl ile anlaşmış lisansını yetiştirememiştik. Şu an o da bizle ve devrede en önemli takviyemiz olacak. Kadromuzu güçlendireceğiz. Şu an önümüzdeki maçları düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI