Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak yaşadığı puan kayıplarıyla lider durumdaki Adıyaman 1954 takımının 8 puan gerisine düşen Yeşilyurtspor Belediyespor ile yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren İnönü Üniversitesispor’u karşı karşıya getirecek müsabaka öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta deplasmanda 62 Pertekspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde Yeşiltepe’de çalışan mavi beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

BAL’daki bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor’da ise derbinin hazırlıkları yaşanan ekonomik sıkıntıların gölgesinde devam ediyor. Futbolcu ödemelerinden kaynaklı sıkıntı nedeniyle teknik heyeti ve 7 futbolcusu yolları ayrılan kırmızı beyazlılar, tamamen gençlerden oluşan maç kadrosuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren İnönü Üniversitesi’nde eksik oyuncu bulunmazken, yaşanan ekonomik sorunun ise henüz aşılamadığı ifade edildi.

İHA