Adil Kınık’ın mutlu günü

Malatyaspor başta olmak üzere Türkiye’de birçok profesyonel kulüpte görev alan Malatyalı futbol adamı Adil Kınık’ ın kızı İdil Kınık dünya evine girdi. Hayatını Behzat Canpolat ile birleştiren Kınık’ın düğüne spor camiası geniş katılım gösterdi. Kınık ve Canpolat ailelerini yalnız bırakmayanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teknik Direktör Erhan Koç, Mustafa Taşar. TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır yer aldı.

Gazetemizde spor yazarlığını da yapan Adil Kınık baba olarak mutluluğunu BUSABAH ile paylaştı. Kınık, “Başta Sayın Ağbaba ve Mahmut abim olmak üzere düğüne katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Tabi insan hayatında sevinç ve hüzünleri beraber yaşıyor. Bugün de bir yanımız hüzünlü kızımızı gelin ediyoruz. Bir yandan da sevinçliyiz, onun mutlu günündeyiz. Sizler benim BUSABAH gazetesi olarak ailemin bir parçasısınız. Bugün de yanımda oldunuz herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımıza da damadımıza da bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.