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Adil Gevrek’ten Sadıkoğlu’na ziyaret

Yeni sezon için destek turlarını sürdüren Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Gevrek, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Adil Gevrek’ten Sadıkoğlu’na ziyaret

Yeni sezon için destek turlarını sürdüren Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Gevrek, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:47
Adil Gevrek’ten Sadıkoğlu’na ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adi Gevrek, beraberinde kulüp yöneticileri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Gevrek, “Başkanımıza yeni görevi hayırlı olsun. Malatya’mızın hem ticaret hem de sanayi anlamında daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yeni Malatyaspor yönetimi olarak ziyaret ederek hem şehrimiz için hem de Malatyaspor’umuz için neler yapabiliriz noktasında istişarelerde bulunacağız. Malatyaspor’umuz bizim ortak değerimiz ve şehrimize ciddi bir kaynak sağladı. Oğuzhan başkanımın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Şehrimizin tek profesyonel futbol takımının daha iyi seviyelere birlikte taşımamız gerekiyor. Bu anlamda üzülerek söylemek istiyorum; sezonluk kombine biletlerimizin satışı başladı. Ligin başlamasına 10 günden kısa bir zaman kalmasına rağmen satılan kombine sayısının az olması bizleri üzüyor. En azından şuana kadar 6-7 bin biletin satılmış olması gerekiyordu. Esnaflarımızdan takımlarına destek çıkmalarını bekliyoruz. Aynı şekilde localarla ilgili de şehrin ileri gelenlerinin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bir şehir, taraftarıyla, iş adamıyla ve camiasıyla bir araya gelirse güçlü ve başarılı oluruz. Oğuzhan başkanımın samimiyetine inandığım için kendisiyle bu konuda istişareler yaptık. Malatya’mızın marka değerini daha da yükselteceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

“EMEK VEREN İNSANLARIN ONURE EDİLMESİ LAZIM”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatyaspor, fikir ve düşünce ayırt etmeksizin hepimizin ortak bir noktada kenetlendiği, şehrimize katkısının çok yüksek olduğu bir değerdir. Şehre gelen insanların ticari ve sosyal anlamda Malatya’yı tanıması anlamında da önemli bir değer olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Adil başkanımız kulübün başına geldiği süreçten beri gözlemlediğimiz şu ki; sıfırdan mücadeleyle Süper Lige taşıyan samimi bir ekip var. Kendi ruhlarını ortaya koymaları bugün Yeni Malatyaspor’u Süper Lige taşımıştır. Yıllardan dolayı emek verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim şehrimizde emek verip gayret gösteren insanların onure edilmesi lazım. Onların daha iyi şartlarda mücadele etmesi için motive edilmesi lazım. Bu anlamda Malatyaspor’un, değerli başkanımın ve yönetiminin yanında olmak için elimizden gelen çabayı Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmaya çalışacağız. Malatya’nın bütün esnafının ve tüccarının, halkının da takımlarının yanında olmasını arzu ediyoruz. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalıcı olması hem şehir anlamında hem şehri dışarıdan takip eden Malatyalılar anlamında da çok önemli. Biran önce daha üst seviyelere tırmanabilecek bir takım olmasını arzu ediyoruz. Onun içinde Adil başkanımı ve yönetimini yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyoruz. İnşallah istişareler sonrasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekOğuzhan Sadıkoğlu
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