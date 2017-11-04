Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur kuraları çekildi. Kupaya 3. Turdan itibaren başlayan Yeni Malatyaspor, 5. Turda Ankara temsilcisi Osmanlıspor ile eşleşti. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak müsabakanın ilk Ankara’da oynanacak. Kupada ilk maçlar 28,29, 30 Kasım’da, rövanşlar ise 12,13, 14 Aralık’ta oynanacak. Kupa eşleşmesini değerlendiren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, hem ligde, hem kupada emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.



“YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yeni statüsüyle birlikte daha heyecan verici bir görünüme kavuştuğunu belirten Gevrek, “Çekilen kura sonucu rakibimiz Osmanlıspor oldu. Umarım iki takım içinde güzel iki müsabaka olur. Tabi biz hem ligde, hem kupada emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Elbette ilk hedefimiz lig, ancak kupa da yeni statüsüyle heyecan verici bir görünüme kavuşmuş. İlk maçımızın Ankara’da olması bizim için küçük bir avantaj oluşturabilir. Amacımız kupada gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek” dedi.



“10 HAFTALIK BİR SÜREÇ GERİDE KALDI”

Gevrek, ligde zorlu bir periyoda girdiklerini de belirterek, “Erol Bulut hocamız ile birlikte takımımız bir ahenk yakaladı. Son haftalarda hem aldığımız sonuçlar, hem de oynadığımız oyun bizleri memnun ediyor. Tabi lig uzun bir maraton ve henüz 10 haftalık bir süreç geride kaldı. Ligde zorlu bir periyoda girdiğimiz de bir gerçek. Ben teknik ekip ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyorum. Bu hafta sahamızda güçlü bir takımla karşılaşacağız. Ancak kendi kimliğimizi sahaya yansıtırsak, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

İHA