12 Mayıs 2017 Cuma

Adil Gevrek’te şampiyonluk kutlamaları için söz: “44 gün 44 gece”

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, özellikle sosyal medyada oluşturulan şampiyon kutlamalarıyla ilgili etkinlikleri şimdilik düşünmediklerini söyledi. Henüz şampiyon olmadık diyen Gevrek, “Hele bir olalım 44 gün 44 gece kutlayacağız” dedi.

12 Mayıs 2017 Cuma 11:37
Adil Gevrek’te şampiyonluk kutlamaları için söz: “44 gün 44 gece”

  TFF 1. Lig’in 33. Haftasında şampiyonluk için tur atlama imkanı olan Yeni Malatyaspor, her şeye rağmen bu maç için herhangi bir kutlama ön hazırlığı yapmayacak. Özellikle sosyal medyada taraftarların, havai fişek, lazer gösterileri, konser gibi istekleri gündeme gelirken yönetim henüz her şeyin bitmediğini düşünüyor.

“HELE BİR OLALIM”
  Kulüp Başkanı Adil Gevrek kutlamalarla ilgili hiçbir ön hazırlıkta bulunmayacaklarını belirterek, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, “Malatya’mızın bu başarıyı ne kadar özlediğini biliyorum ama henüz Bolu maçını oynamadan bu işlere girersek maçı kaybedebiliriz. Bakın biz henüz şampiyon olmadık, avantaj yakaladık. Onun için şimdiden bu tür şeyleri yapmamız doğru olmaz. Hele önce Bolu’yu yenip şampiyon olalım. Sonra Sivas maçımızı Allah’ın izniyle kazasız belasız atlatalım. İşte o zaman bu kutlama programlarını hazırlarız. Zaten biz kupayı alırsak, Cumhurbaşkanımızın sözü var. Hem yeni stadımızı açacak hem de kupamızı o verecek. Onun katılımıyla Malatya’ nın büyüklüğüne yakışır bir organizasyon yapacağız. Sadece Malatya’da değil, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere diğer illerde şampiyonluk geceleri düzenleyeceğiz. Normalde 40 gün 40 gecedir ama biz 44 gün 44 gece bu başarıyı kutlayacağız. Ama önümüzdeki Bolu maçını kazanmadan hazırlık yapmamız doğru olmaz. Onun için kutlama işine lig bitince bakacağız.” Dedi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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