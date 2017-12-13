Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı sarı kırmızılı takımın 3 – 2 mağlubiyeti ile sonuçlansa da asıl ağır fatura TFF tarafından verileceğe benziyor. Futbol Disiplin Kurulu, Adil Gevrek, Erol Bulut ve kulübü ayrı ayrı nedenlerden dolayı PFDK’ya sevk etti.

Disiplin Kurulu’nun sevk ve gerekçeleri şöyle:

“Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR Yeni Malatyaspor-Göztepe A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu Erol Bulut'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

2015 yılında TFF’den 440 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adil Gevrek’in önceki ceza durumuna da bakılarak, bu kez rekor bir cezaya çarptırılması ön görülüyor.

HABER MERKEZİ