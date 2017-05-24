Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla sarı kırmızılı taraftarların ve şehrin tamamının efsane Malatyaspor ile birleşmesi konusundaki beklentiye ilk yanıt olumlu geldi. 1966 yılında kurulan ve şu an Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde yer alan Efsane Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Bülent Kapkıner, BUSABAH’a yaptığı açıklamada her iki takımın da yan yana gelmemesi için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

“ŞAMPİYONLUK ÖYLE KOLAY BİR İŞ DEĞİL”

Kapkıner, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselme başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öncelikle Yeni Malatyaspor’un şehrimize yaşattığı mutluluk gerçekten çok büyük ve anlamlı. Malatya şehri nihayetinde Süper Lig’e çıkmıştır ve asıl olan budur. Bu işler kolay bir şey değildir. İster amatörde ister TFF 1. Lig’de her şampiyonluk kutsaldır ve önemlidir. Bu noktada Yeni Malatyaspor Kulübü’nü emeği geçen siyasi ve yöneticilerimizi başkanımız Adil Gevrek ve ekibini tebrik ediyorum.” Dedi.

“BİRLEŞMEMİZDE SAKINCA YOK”

Kamuoyunun birleşme konusunda kendisini engel gibi görmesinin yersiz olduğunu aktaran Bülent Kapkıner, “Malatyalılar bana son 10 günde her yerde soruyor. Sosyal medyadan cevap vermeye çalışıyorum yetişemiyorum. İnsanlar efsane Malatyaspor logosu ve tarihinin Yeni Malatyaspor’a devredilmesi gerektiğini söylüyor. Bana da buna müsaade edin diyorlar. Benlik bir durum yok. Ben Yeni Malatyaspor’a ve Malatyalılara Süper Lig hediyesi vermek isterim. Avukatlara ve spor hukukunu bilen hukukçulara sordum. TFF yetkililerinden bilgi aldım. Her iki kulübün birleşmesinde ve hem logo hem tarih hem de renk aktarımı konusunda bir sıkıntı yok. Yine Yeni isminin atılıp, sadece Malatyaspor denmesinde de bir sakınca yok. Ancak bunları yaparken usulüne uygun yapmalıyız ki eski borçlar gündeme gelmesin. Bu konuda Adil başkan ile görüşmeye hazırım. Zaten telefonda aradım tebrik ettim. Malatya’ya geldiğinde yüz yüze görüşmek istediğini belirtti. Ben de memnuniyetle karşıladım.” İfadelerini kullandı.







FATİH AVCI