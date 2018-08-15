Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92292
ALTIN
234.598
DOLAR
6.1295
STERLİN
7.6948
EURO
6.9426

Adil Gevrek VAR’dan yana

Göztepe’yi deplasmanda 4 kez Malatyaspor lehine verilen VAR kararlarıyla 3 – 1 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek, yeni sistemden bir hayli memnun. Gevrek, VAR uygulamasının ileride canlarını yaksa bile adalet saplandığı için asla şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Adil Gevrek VAR’dan yana

Göztepe’yi deplasmanda 4 kez Malatyaspor lehine verilen VAR kararlarıyla 3 – 1 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek, yeni sistemden bir hayli memnun. Gevrek, VAR uygulamasının ileride canlarını yaksa bile adalet saplandığı için asla şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:55
Adil Gevrek VAR’dan yana

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Video Hakem Sistemi’nin Göztepe maçında alınan 3 puana doğrudan etki ettiğini belirterek, geçen sezon hakem hatalarından dolayı canı en çok yanan takımlardan biri olduklarını söyledi. Gevrek VAR uygulamasının bu hafta lehlerine kararlar verdiğini ancak gelecek haftalarda tersinin dahi olsa yine destekleyeceklerini belirtti. Gevrek sezona galibiyetle başlamanın önemine değinerek, “İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek bize ekstra motivasyon sağlayacaktır. Tabi burada önemli olan nokta VAR sisteminin uygulanmasıydı. Maçın hakemi birçok tartışmalı kararda VAR’a başvurdu. Geçen sezon hatırlanacak olunursa hakem hatalarından en çok canı yanan takımlardan birisiydik. Hep şunu söyledik; hakemler adil kararlar versin. Bu yeni sistem bu tartışmaları büyük oranda azaltacaktır diye düşünüyorum. Eğer VAR olmasaydı attığımız gol ofsayttan, yediğimiz gol yine ofsayttan değer kazanmayacak, Mina’ya yapılan sert faul kırmızı kart olarak değerlendirilmeyecekti. Kısacası VAR olmasa birçok yanlış karar olacaktı. Bu sistem belki de yarın oynadığımız bir maçta da bizim hoşumuza gitmeyen kararlar doğuracak. Olabilir, doğru karar verilsin de bizim hoşumuza gitmesin” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GöztepeYeni MalatyasporVAR KararlarıYeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üçüncülüğü Erzurum’a kaptırdık!
Üçüncülüğü Erzurum’a kaptırdık!
Hakyemez turnuvada anıldı
Hakyemez turnuvada anıldı
Yeşilyurt’un rakibi Siirt
Yeşilyurt’un rakibi Siirt
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim