Adil Gevrek VAR’dan yana

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Video Hakem Sistemi’nin Göztepe maçında alınan 3 puana doğrudan etki ettiğini belirterek, geçen sezon hakem hatalarından dolayı canı en çok yanan takımlardan biri olduklarını söyledi. Gevrek VAR uygulamasının bu hafta lehlerine kararlar verdiğini ancak gelecek haftalarda tersinin dahi olsa yine destekleyeceklerini belirtti. Gevrek sezona galibiyetle başlamanın önemine değinerek, “İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek bize ekstra motivasyon sağlayacaktır. Tabi burada önemli olan nokta VAR sisteminin uygulanmasıydı. Maçın hakemi birçok tartışmalı kararda VAR’a başvurdu. Geçen sezon hatırlanacak olunursa hakem hatalarından en çok canı yanan takımlardan birisiydik. Hep şunu söyledik; hakemler adil kararlar versin. Bu yeni sistem bu tartışmaları büyük oranda azaltacaktır diye düşünüyorum. Eğer VAR olmasaydı attığımız gol ofsayttan, yediğimiz gol yine ofsayttan değer kazanmayacak, Mina’ya yapılan sert faul kırmızı kart olarak değerlendirilmeyecekti. Kısacası VAR olmasa birçok yanlış karar olacaktı. Bu sistem belki de yarın oynadığımız bir maçta da bizim hoşumuza gitmeyen kararlar doğuracak. Olabilir, doğru karar verilsin de bizim hoşumuza gitmesin” diye konuştu.