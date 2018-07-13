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Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var”

  Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var” - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: - "Transferleri Topuk Yaylası kampına yetiştirme çabasındayız"

Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var”

  Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var” - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: - "Transferleri Topuk Yaylası kampına yetiştirme çabasındayız"

13 Temmuz 2018 Cuma 17:16
Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var”

Adil Gevrek: “Transferde görüştüğümüz oyuncular var”
- Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek:
- "Transferleri Topuk Yaylası kampına yetiştirme çabasındayız"

- Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Transferde görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah bu oyuncuları Topuk Yaylası kampına yetiştirme çabasındayız” dedi.
Yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan E.Y. Malatyaspor Başkanı Gevrek, transfer edecekleri oyuncuları kampa yetiştirmek istediklerini söyledi.

“Takımımız iyi bir görüntü ortaya koydu”
Transferde görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Gevrek, “Yeni sezon hazırlıklarımızı sürüyor. Takımımız kamp çalışmalarını verimli bir şekilde devam ettiriyor. Bu doğrultuda oynamış olduğumuz hazırlık maçları da var. Bu maçlarda takımımız iyi bir görüntü ortaya koydu. Yeni oyuncularımızın da takıma uyum sağladıklarını görmek bizim için iyi oldu. Tabii zamanla daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız rahat olsun”
Başkan Gevrek, transferde almak istedikleri oyuncuları Topuk Yaylası kampına yetiştirmek istediklerini de belirterek, “Transferde gerek transfer komitemizin belirlediği oyuncular, gerekse de hocamızın istediği oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız bu oyuncularla bir an önce sözleşme imzalayarak Topuk Yaylası kampına yetiştirmek. Birkaç mevkide eksiğimiz var. Bu eksikleri yeni alacağımız oyuncularla tamamlamak istiyoruz. Taraftarımız rahat olsun, takımımıza fayda sağlayacak isimleri transfer edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekSporTransferMALATYA SPOR
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