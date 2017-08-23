23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Adil Gevrek: “Rodallega için beklemedeyiz”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Trabzonsporlu Rodallega için beklemedeyiz. Bu futbolcu için teklifimizi yaptık. Ancak son kararı kulübü verecektir” dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:15
Adil Gevrek: “Rodallega için beklemedeyiz”
  Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalmayı hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonsporlu Rodallege’dan vazgeçmiyor. Teknik Direktör Sağlam’ın da çok istediği golcü oyuncu için bir görüşme yapan Malatya yönetimi, bordo mavili yönetimden haber bekliyor.
Transferle ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Gevrek, “Rodallega’yı çok istiyoruz. Bu futbolcu için uzun süredir Trabzon kulübüyle iletişim halindeyiz. Transferin gerçekleşmesi için bordo mavili yönetim olur vermesi gerekiyor. Biz kulübe teklifimiz sunduk ve beklemeye koyulduk. Umarım bu transferi bir an önce bitiririz. Bu zorlu ligde kadronuzun alternatifli olması gerekiyor. Biz de bu sene buna dikkat etmeye çalıştık. Şuana kadar kadromuza 12 isim transfer ettik. Bu isimlerin hepsi de takıma katkı sağlayacak isimler. Tabi transferi kapatmadık. Son güne kadar takımımıza fayda sağlayacak isimleri almaya devam edeceğiz” diye konuştu.
İHA
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