02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Adil Gevrek isyan etti!

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek: "Hakemler de hata yapabilir ama 7 haftanın 6'sında hakem hatası olmaz. Malatyaspor camiası ve Malatya olarak bu konuda artık adalet istiyoruz"

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:11
Adil Gevrek isyan etti!

  Yeni Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de yaptıkları 7 maçın 6'sında aleyhlerine hakem hataları yapıldığını savunarak, "Artık adalet istiyoruz." dedi. Başkan Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 7. haftasında iç sahada Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin genelinde hakem hatalarının olduğunu ifade eden Gevrek, Bursaspor karşılaşması hariç kendilerinin de 6 maçta bu hatalarla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.

“7 HAFTANIN 6'SIDA HAKEM HATASI”
  Atiker Konyaspor maçında bir gollerinin verilmediğini savunan Adil Gevrek, "Mağlup olduğumuz Demir Grup Sivasspor ve kazandığımız Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında hakem hataları yaşadık. Atiker Konyaspor karşılaşmasında verilen karar bizi artık farklı bir şekilde düşündürmeye başladı. Olabilir, herkes hata yapıyor, hakemler de hata yapabilir ama 7 haftanın 6'sında hakem hatası olmaz. Malatyaspor camiası ve Malatya olarak bu konuda artık adalet istiyoruz." Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade eden Gevrek, "Bana göre geç kalındı. Video Yardımcı Hakem olsaydı bu hataların hiçbiri yapılmayacaktı. İnşallah en kısa sürede bu sisteme geçilir. Özellikle de Anadolu takımları için bu şart. Bir an önce mutlaka bunun olması lazım, eğer olsaydı bugün bu karar böyle verilmezdi." ifadelerini yer verdi.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek

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