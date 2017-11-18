Gevrek, kulübün gidişatı, hedefleri ve takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine kendisine yöneltilen eleştirilerle başlayan Gevrek, “Biliyorsunuz, 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış bir takım olarak geçen hafta 13 bin taraftarı görmek bizi çok mutlu etti. Taraftarımızın Yeni Malatyaspor'a sahip çıkması gerekir. Bence yenilgi sonrası taraftardan aldığım destek bizlere moral olur. Maraton uzun ve sezon devam ediyor. Taraftar camiamızın, Yeni Malatyaspor takımına her zaman sahip çıkması lazım. Yerel medyadaki bazı kuruluşlar ciddi olarak işlerini yapıyorlar. Doğru eleştirileri yapan basın mensubu arkadaşlarımız var. Zaman zaman hoşumuza gitmese de hakikaten takımın menfaati için yapılan eleştirilere saygımız var. Fakat bazen öyle eleştirilerde alıyoruz ki onlara eleştiri demek çok zor. Dolayısıyla tamamen art niyetli hatta satılık kalem olarak nitelendirdiğimiz haddini bilmeyen kendini basın mensubu olarak tanıtan kişiler de var. Haddi ve yetkisi olmadığı halde 'takıma el koyun' diyenler var. Resmen darbe yapılıyor. Bunların iradesi net olarak başkalarının eline geçmiştir. Bunları kesinlikle bütün Malatya kamuoyunun bilmesi gerek. Bunlara yorumcu demek, bunlara spor adamı demek, bunlara Malatyalı demek hata olur. Bütün eleştirilere karşı hoşgörümüz ve saygımız var ama bu yapılan propagandadır. Haddini bilmeden takıma el konulması gerektiğini söylüyorlar. Bir mağlubiyet sonrasında atıp tutarak, farklı işler çevirerek, İstanbul'da kapı kapı dolaşıyorlar. Bunlar Malatya'ya zarardan başka bir şey vermiyorlar. Bunlar menfaatinin örtüşmediği zamanlarda 'U' dönüşü yapabilen kişilerdir. O kişilere asla taviz verilmeyecektir. Malatya'ya ve Evkur Yeni Malatyaspor'a zarar vermeye çalışan kim olursa olsun haindir. Bunlar birilerinin adına görev üstlenerek algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapsalar da hiçbir şey yapamazlar. Bu tür şeyler Evkur Yeni Malatyaspor'a zarar veriyor ve bunlara asla taviz vermemek lazım.” ifadelerini kullandı.

İHA