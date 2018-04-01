Adil Gevrek: “Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum”

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni mağlup ederek puanını 37’ye yükselten sarı-kırmızılılarda adeta bayram havası var.

Karşılaşmayı İHA’ya değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, alınan galibiyeti başından beri kendilerine güvenen taraftara armağan etti. Sezonun en önemli maçlarından birini galibiyetle noktaladıkları için mutlu olduklarını belirten Gevrek, “Sezonun en önemli maçlarından birini oynadık ve şükürler olsun ki 3 puanın sahibi olduk. Ben bu galibiyeti en başından beri bize inanan taraftarımıza armağan ediyorum. Sahada ter döken her futbolcumun, kenardaki teknik heyetimin, perde arkasındaki kulüp çalışanlarımın ve tribünde son dakikaya kadar takımını destekleyen taraftarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah bu galibiyet daha güzel günlerin habercisi olacak” dedi.



“Bu lig gevşemeyi affetmez”

Gevrek, aldıkları galibiyetle rahatladıklarını ancak işlerinin henüz bitmediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu galibiyet bizi rahatlattı ancak işimiz henüz bitmedi. Bu lig gevşemeyi affetmez. Bu saatten sonra Gençlerbirliği maçı bitmiştir. Önümüzde zorlu bir Başakşehir maçı var. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah o maça da taraftarlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.