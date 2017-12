Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’a sorular yönelterek, “Net bir şekilde penaltı olarak okuduğumuz pozisyon neden lehimize verilmedi, bunu FIFA hakemliği yapan Sayın Cüneyt Çakır’ın vicdanına sormak istiyorum” dedi.“Bir şehrin heyecanı ve oynadığımız futbol sürekli hakem hatalarına kurban ediliyor.Adil olabilsinler diye görevlendirilen hakemlerin vicdanının artık sorgulanması lazım. Değerlendirme yaparken neye göre, kime göre yapılıyor. Dünden bugüne baktığımız zaman hemen hemen her maçta dikkatimizi çeken bu kabul edilemez durum ne zaman düzeltilecek. Ya da düzelmesi için beklenen şey nedir. Akhisar maçında maçın henüz başında aleyhimize verilen sarı kart, maçın son dakika sı net bir şekilde penaltı olarak okuduğumuz pozisyonda neden lehimize verilmedi, bunu FIFA hakemliği yapan Sayın Cüneyt Çakır’ın vicdanına sormak istiyorum.Biz Anadolu takımıyız. Bu takımın içinde kimsenin göremediği ve temel kabul ettiğimiz 3 milyona yakın yürek var. O yürekler de her maçta dilden bir an düşmeyen dua başından bugüne birlik beraberlik ve güven var. Bütün bu maneviyatı görmezden gelen hakemlerin bu kabul edilmez tavrı hepimizi derinden üzmüştür.Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bu son olsun.”