Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93620
ALTIN
239.049
DOLAR
6.1429
STERLİN
8.0566
EURO
7.1721

Adil Gevrek: “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün geleceğiyle ilgili camiaya mesaj vererek, “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz” dedi. 

Adil Gevrek: “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün geleceğiyle ilgili camiaya mesaj vererek, “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz” dedi. 

13 Eylül 2018 Perşembe 15:48
Adil Gevrek: “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor”

Takımdaki son durum ve bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Gevrek, camiaya umut verdi. En büyük hedeflerinin Süper Lig’de ayakları yere basan, kalıcı bir takım olmak olduğunu belirten Gevrek, “Evkur Yeni Malatyaspor olarak her sezon üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bizim için bu hedeften daha da önemli olan ligde ayakları yere basan, kalıcı bir takım olabilmemiz. Bunun için de sabırlı ve akılcı işler yapmak istiyoruz. Sezona iyi başladık, ancak bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Oynadığımız son Konya maçındaki görüntümüz iyi değildi. Milli aradan sonra Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağız. Onlar da yavaş yavaş temposunu bulan bir takım. Tabi işimiz kolay değil, ancak oradan puan çıkaracak kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum” dedi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adil Gevrek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü
Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında galip
Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında galip
Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:
Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim