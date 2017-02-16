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Adı Gençlik, kendisi tecrübeli takım!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu takımlarından 1966 Malatya Gençlikspor, ligin bitimine 3 hafta kala Play-Offa katılma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Yeşil beyazlı takımda forma giyen oyuncuların birçoğunun 30 yaşın üstünde olması ise amatöre farklı bir renk kattı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 17:52
Adı Gençlik, kendisi tecrübeli takım!

  Takımın kurucularından olan 1976 doğumlu Kürşat Günata’nın kaptanlığını yaptığı 1966 Malatya Gençlik takımı, grupta lider 1932 Malatyagücü’nün 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Kadrosunda Faruk Doğan, Erol Kalkan, Kenan Pusa, Oğuzhan Uzun, Orhan Ak, Fatih Kuşcu, Tolga Cantürk gibi Malatya futbolunun tecrübeli isimlerini bulunduran 1966 Malatya Gençlikspor’u Hacı Burak Taştekin çalıştırıyor. Bu sezon hedefleri olan BAL’a yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden takımın kurucusu ve kaptanı Kürşat Günata, “Tecrübenin gençlik enerjisi karşısında neler yapabileceğini herkese gösterdik. Hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu büyük bir aksilik olmaz ise başardık” dedi.

“AMACIMIZ SPORUN HER YAŞTA YAPILACAĞINI HERKESE GÖSTERMEK”

  Günata, “Takımdaki genç arkadaşlarla birlikte beraber aile ortamında ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Takımda 1999, 1998, 1997, 1996’dan başlayarak 1976 doğumlu ben, Faruk ve Kenan da olmak üzere herkes elinden geleni yapıyor. Amacımız sporun her yaşta yapılabileceğini anlatmaktı ve bunu başardık sanırım. Tabi işimiz burada bitmedi. Play-Off’larda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz bu sene tecrübenin gençlik enerjisi karşısında neler yapabileceğini gösterdik sanırım. Şimdi işimiz daha da zor. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek” dedi. 1966 Malatya Gençlikspor, 11. haftası geride kalan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde bu hafta Battalgazi Belediyespor ile karşılaşacak.

FATİH AVCI
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