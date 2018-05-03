Adem’den Gözdağı!

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüren Yeni Malatyaspor’da takım kaptanı Adem Büyük gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. 32. hafta itibariyle çok rahat 40 puanın üzerinde olmaları gerektiğini ifade eden Büyük, Akhisarspor maçında bir kez daha gol yollarında şanssızlıklarının sürdüğünü herkesin gördüğünü söyledi.

“POZİSYON VERMEDEN MAÇI BİTİRDİK”

Adem Büyük, “Artık şanssızlık demekten yorulduk ama bunun başka bir açıklaması yok. Rakibi küçümsemek adına söylemiyorum ama net pozisyonlarımız vardı. Onlarda iyi defans yaparak iyi oynadılar. Kalecileri iyi maç çıkardı. İki tane yüzde 100 net pozisyonu çıkardı. Çok kritik anlarda gol vuruşu yapamadığımız pozisyonlarda oldu. Rakibin içinde bulunduğu durumda çok önemliydi. Küme düşme hattından uzaklaşmak istedikleri için doğal olarak böyle bir oyun stili kendilerine seçmişlerdi. Bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim. Ama bizim için sevindirici tarafı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Sadece bir tane konsantrasyon eksikliğinden doğan yan toptan kalemizde pozisyonları oldu. Onun dışında rakibimize hiç pas yapma şansı vermedik. 90 dakika boyunca uzun toplarla etkili olmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar. Tabi ki rakibin durumuna baktığımız zaman bu tür karşılaşmaları kayıp etmemekte önemli. Çünkü kayıp ettiğimiz zaman aynı puana sahip olacaktık ve ikili averajda önümüze geçmiş olacaklardı. Bu açıdan 1 puan bizim için sevindirici ve artık bu maç geride kaldı. Son 3 maçımız var. Futbolcu grubu olarak bu karşılaşmalarda maksimumu vererek maksimum puanları almak istiyoruz. Açıkçası 46-47 puanı görebileceğimizi düşünüyordum. Şuanda baktığımız zaman zor gibi görünüyor ama 44 puanı görebiliriz. En azından bu bizim için sevindirici olur.” şeklinde konuştu.

“BU TÜR MAÇLARI ÇOK SEVİYORUZ”

Bu hafta oynanacak Göztepe maçı hakkında ise Büyük, “Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Göztepe oluşturduğu kadroyla maliyetli bir ekip, tabii her zamanki oyunumuzu onlarında karşısında sergileyeceğiz. Oradan puan demiyorum, puanlar alabiliriz. Çünkü onların Avrupa hedefi var. Daha çok kazanmak zorundalar. O yüzden puanlarla döneceğimizden eminim. Çünkü daha önce oynadığımız deplasmanlarda bizim ekibimiz neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bu tür maçları daha çok seviyoruz diyebilirim. İnşallah oradan mutlu şekilde döneriz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi