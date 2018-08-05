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Adem transfer söylentileri için ‘Büyük’ konuştu: “Kimseyi zorla tutmuyoruz”

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, transfer dedikodularına sert tepki gösterdi. Hiçbir futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte zoraki tutulmadığının altını çizen Büyük, ligin başlamasına kısa süre kaldığını, bütün futbolcuların artık yüzde 100 şekilde lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

Adem transfer söylentileri için ‘Büyük’ konuştu: “Kimseyi zorla tutmuyoruz”

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, transfer dedikodularına sert tepki gösterdi. Hiçbir futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte zoraki tutulmadığının altını çizen Büyük, ligin başlamasına kısa süre kaldığını, bütün futbolcuların artık yüzde 100 şekilde lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:14
Adem transfer söylentileri için ‘Büyük’ konuştu: “Kimseyi zorla tutmuyoruz”

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımdaki son durumu değerlendirdi. Ligin başlamasına kısa süre kaldığını ifade eden Büyük, takım içindeki transfer dedikodularının biran önce bitmesi gerektiğini söyleyerek arkadaşlarını artık lige konsantre olmaya davet etti. Yeni sezonun bütün takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan deneyimli oyuncu, “Malatya’da ön hazırlıklarımıza başlarken geçen seneki kemik kadroyu koruyarak antrenmanlara çok iyi başlamıştık. Ama devamında yaşadığımız bazı şanssızlıklar, çok sakat vermemiz kamp dönemini iyi geçirmemizi etkiledi. Ama elimizdeki mevcut kadroyla da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü olumsuzluklar bizim elimizde olan bir şey değil. Bizim görevimiz en iyi şekilde saha çıkıp mücadelemizi vermek. Her iki kampta da eksik olmamıza rağmen iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ama yeni transferlerin aramıza biran önce katılması lazımdı. Tabi bu durumu yönetim daha iyi bilir. O işe çok fazla karışamayız. Onlarda kendi planları doğrultusunda hareket ediyorlar. Ligin başlamasına kısa zaman kaldı. Lige iyi başlayabilmemiz için yeni transferlerin aramıza katılması gerekiyor. Bu durum bizim motivasyonumuzu da artıracaktır. Her yıl Süper Lig daha da zorlaşıyor. Geçen yılki kadromuzdan çok bir şey değişmedi ama önemli bazı oyuncular gitti. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Umarım en kısa zamanda aramıza katılırlar. Onlara da uyum sürecini erken atlatabilmeleri adına yardımcı olacağız.” diye konuştu.

“KİMSE BU TAKIMDA ZORAKİ KALMAZ”

Mukavelesi süren oyuncuların takımdan ayrılmasının tek taraflı mümkün olmadığını anımsatan Büyük, “Hiçbir futbolcunun Yeni Malatyaspor’da memnuniyetsiz olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Öyle bir şey olsa dahi oturulur konuşulur. Açık ve net gitmek isteyen gider. Kimse bu takımda zoraki kalmaz. Transfer teklifi gelen arkadaşlarımız var. Benim gibi yaşı ilerlemiş futbolcuların eline geçmiş şanslar olabilir ama sonuçta burada herkesi bir mukavelesi var. Sözleşmeniz devam ettiği sürece kulüple ters düşmek gibi bir olanağınız yok. Bazı genç arkadaşlarımıza da transfer teklifleri oluyor. Onlara da şuan ihtiyacımız olduğu için takımdan ayrılmaları söz konusu değil. Ama elbette çok iyi bir teklif gelirse yönetimin buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Eğer bir kulüp bir oyuncuyu istiyorsa sonucu ne olursa olsun o futbolcuyu alır. Ama biran önce bu tür düşünceleri aklımızdan atmamız gerekiyor. Ligin ilk haftasında çok önemli bir maçımız var. 10 günden kısa bir süremiz kaldı. Transfer dedikodularını kenarı bırakıp yüzde 100 şekilde buraya odaklanılması gerekiyor. Umarım hakkımızda hayırlısı olur.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Trasnfer SöylentileriAdem Büyük
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