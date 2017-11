Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Adem Büyük, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Takım olarak hem karakter hem de bireysel performans olarak iyi bir kaliteye sahibiz” diyen Adem Büyük şunları söyledi:

“Yeni Malatyaspor’a geldiğimden buyana takım içerisindeki ortam üst düzeylerde, bunu buraya ilk geldiğim günlerde de söylemiştim. Yaşadığımız hoca değişikliğinden sonra, takımın gerçek kalitesi ortaya çıktı. Tabii bundan Erol hocamızın da bize verdiği önemli katkı var. Bizlerde futbolcular olarak oyun mantalitesi olan bir teknik adama ayak uydurduk. Bizim için şuan ki durum bir ölçü değil. Çünkü önümüzde daha uzun bir yol var. Daha yolun başındayız. İki maçtır evet kazanıyoruz bu futbolcu için mantalite anlamında önemlidir. İleriki haftalar için umut verici futbol oynamamız bizim için daha önemli. Oyun olarak çok iyi gidiyoruz. Takım olarak disiplinimizi, kompakt oyunumuzu hiçbir zaman elden bırakmıyoruz. Kayıp ettiğimiz bir Fenerbahçe maçı var. İlk yarısını saymıyorum, ikinci yarısında önemli bir gelişim göstererek iyi bir tepki verdik. Belki yakaladığımız şanları iyi değerlendirebilseydik o maçta tamamen farklı şeyler olabilirdi. Ama ikinci yarıda oynadığımız o oyun ileriki haftalar için umut ışığı oldu. Oynadığımız maçlar artık geride kaldı.”

“BU TAKIMDAKİ OYUNCU KALİTESİ TARTIŞILMAZ”

“Kazandığımız zaman nasıl berabersek, kayıp ettiğimiz zamanda beraber olmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Büyük, “burada yaşanan teknik adam değişikliğinden sonra takım halinde önemli bir gelişim kat ettik. Biz futbolcular olarak içimizde olan gücü ve kaliteyi dışarıya yansıttık. Bizi deplasmanda ve içerde sonuna kadar destekleyen taraftarımızın da bunda çok büyük payı var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonu yine çok önemli bir maçımız var. Gerçekten çok ciddi bir maç olacak bizim açımızdan. İki teknik adamda birbirlerini çok iyi tanıyor. Şuan oynadığımız futbol Başakşehir ile hemen hemen aynı diyebiliriz. O maçtan inşallah galip ayrılmak istiyoruz. Biz kesinlikle alt sıralara bakmak istemiyoruz. Bu takımdaki oyuncu kalitesi ve arka planı kesinlikle tartışılmaz. Kimse tabii alt sıralara oynamak istemez. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Tamamen kafamızı yerden kaldırdık ve yukarılara doğru bakmak istiyoruz. Bu önemli maçlardan bir tanesi Başakşehir maçı, iyi bir ekibe karşı oynayacağız ve kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZ AÇIK, HEDEFİMİZ TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK”

Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Adem, Yeni Malatyaspor’a başarılı olmak için geldiğini ifade ederek, Her futbolcunun takımında başarılı olmak ister. Bende buraya başarılı olmak için geldim. Kasımpaşa’da oynadığım 6 sezonda maça gelen taraftar sayısını toplasanız belki Yeni Malatyaspor’un bir maçına gelen taraftar sayısını geçmez. Bunu o taraftarı küçümsemek için söylemiyorum. Orada da taraftardan çok büyük sevgi görüyordum. Onlarda büyük fedakarlıklar yaptı, bende yaptım. Ama sonuçta bir taraftarın önünde oynuyorsunuz. Futbolcu her zaman daha çok taraftar önünde oyun oynamak ister. Bu futbolcu için her zaman arkasından itici bir güç olur. Bir olumsuz hareketinde tepki görürsün, daha iyi oynamaya çalışırsın. Ya da olumlu hareketinde yine iyi bir tepkiyle karşılaşır, daha iyisini yapmaya çalışırsın. Burada onu gördüm, tabii ki beni sahiplenen taraftarlara teşekkür ediyorum. Biz nasıl Yeni Malatyaspor Kulübü’nü sahipleniyorsak onlarında bizleri sahiplenmeleri güzel, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. Bizim önümüz açık, hedefimiz taraftarımızı mutlu etmek ve üst sıralara oynamak. Bunu başaracak gücümüz ve kalitemiz var. Transfer döneminde tabi ki ne olur ne biter bilemem, illaki takviyeler olacaktır. Sonrasında daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Camiamız bizi desteklemeye devam etsinler.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ