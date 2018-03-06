ADEM İSYAN ETTİ!

‘Yorumsuz’ ifadesiyle dizine aldığı darbeyi sosyal medyada paylaşan Büyük, darbe sonrası acı içerisinde yerde kalmıştı. Opta’nın verilerine göre, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en sık faul yapılan isimlerin araştırıldığı listede Adem Büyük dördüncü sırada yer almıştı. 30 yaşındaki yıldız oyuncuya ortalama 22 dakikada bir faul yapıldı. Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor karşılaşmasında, Konya ekibi karşılaşmada 16 kez faul yaptı. Dizine aldığı darbeyle yerde kalan Adem Büyük, maçtan sonra dizinde oluşan yarayı paylaştı. Adem Büyük, bu sezon 18 karşılaşmada bin 417 dakika görev aldı. 16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 2 gol atarken, 4’te asist yaptı. busabahmalatya.com