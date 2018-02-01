ADEM GÖZÜNÜ ÜSTLERE DİKTİ!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sivasspor karşısında alınan galibiyette penaltı golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, “Sivas maçı bizim için önemliydi. Kazanmamız gerekiyordu. Geçen hafta Osmanlıspor maçı kazanabileceğimiz maç iken 1 puan almıştık. Önemli fırsatları değerlendirememiştik. Bu hafta kazandığımız için mutluyuz” dedi.

“GÖZÜMÜZ YUKARILARDA OLMAK ZORUNDA”

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Büyük, “İyi futbol oynayarak kayıp ettiğimiz maçlar olmuştu. Ama son 4 haftaya baktığımızda 3 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Özellikle bunlar üst sıralarda mücadele eden takımlara karşı aldığımız galibiyetler. Sivasspor’un kadrosunda etkili isimler olduğunu biliyorduk. Maç öncesinde dersimize iyi çalışmıştık. Oyuna iyi başlayarak pozisyonlar bulduk. İlk yarıda genel itibariyle oyun ve topa sahip olma üstünlüğü bizdeydi. Golü arayan, atakları bulmaya çalışan bizdik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti ama ikinci yarının başında sıkıntılar yaşadık. Belki konsantrasyon eksiliği olabilir. Sonuçta kazandığımız penaltıyla maçtan galip ayrıldık. İlk geldiğim zamanlarda söylemiştim. Biz kesinlikle alt sıralara bakmak istemiyoruz. Gözümüz hep yukarılarda olmak zorunda. Hem şehir olarak hem de camia olarak bunu hak eden bir topluluk var. Alt sıralardaki takımların puan kazandığı haftada kazanamasaydık ilerde belki sıkıntı çekebilirdik. Şimdi yukarı bir adım daha yaklaştık. O açıdan çok önemliydi. Artık takım olarak çok iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim.” diye konuştu.

“BU İŞTEN PARA KAZANIYORUZ”

Kaptalık görevinin kendisine verilmesini değerlendiren Adem Büyük, takım içerisinde sorumluluk almanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Büyük, “Kaptanlık görevi bana uygun görüldü. Bu konuda bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Ben Malatya’ya başarılı olmaya geldim. Başarılı olmak için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Tıpkı takım arkadaşlarım gibi mücadele vermeye devam edeceğim. Onlar bana buraya gelirken çok yardımcı oldular. Hiçbir yabancılık çekmedim. Ligin ikinci yarısında ikinci haftayı bitirdik. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Aynı performansı, disiplini ve sorumluluğu bundan sonraki tüm maçlarda devam ettireceğiz. Bu konuda kişilerin performansı önemli ama başarı yakalamak istiyorsak takım olarak bunu başarmalıyız. Ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum, ne yapıyorsak hep beraber yapmalıyız. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz ve yapacaklarımız kariyerimiz açısından çok önemli. Bunun sürekli konuşuyoruz. Hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.” ifadelerini kullandı.