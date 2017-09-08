Kadrosuna 14 oyuncu takviye eden Yeni Malatyaspor’un son transferi Kasımpaşaspor’un gözde oyuncusu Adem Büyük oldu. 30 yaşındaki flaş transfer için İstanbul’da bir otelin toplantı salonunda imza töreni düzenlenirken, törene kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbol şube sorumlusu Burak Çakır katıldı.

Konuşmasının başında önemli bir oyuncuyla dış transferi kapattıklarını söyleyerek başlayan Adil Gevrek, “Adem Büyük camiamıza hayırlı olsun. Önemli bir futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bu anlaşmayla birlikte transferi noktaladık. Transfer döneminde kadromuza çok yetenekli oyuncular dahil ettik. Zaten ligdeki 3 maçımızda bu kalitemizi ortaya koyduk. Adem Büyük Kasımpaşa’daki başarısıyla A Milli Takıma kadar yükselmiş bir isim. Transfer döneminde isteyeni çoktu ama o bizi tercih etti. Adem’i hocamız Ertuğrul Sağlam da çok istiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına anlaştık. İnşallah bu transfer her iki taraf için de hayırlı olur” dedi. Gevrek, Adem Büyük transferiyle birlikte transfer dönemini kapattıklarını da belirterek, “Aslında forvete ve orta sahaya oyuncular almayı planlıyorduk ama Adem Büyük’ün çift yönlü bir oyuncu olması bizi bu kararımızdan vazgeçirdi. Zaten hocamızda bizde bu yönlü bir oyuncu istiyordur. Bu transferle birlikte transferi noktaladık. İsimleri geçen oyuncular ile görüşmelerimiz oldu, ancak şu saat itibariyle artık transfer yapmayacağız. Oluşturduğumuz kadroyla ligde güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de gücüne güç katmaya geldiğini ifade eden yeni transfer Adem Büyük ise, “Öncelikle transferimin başından sona beni Malatyaspor’a kazandırmak için çaba sarf eden başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Malatya’nın geçmişinden itibaren ne kadar büyük bir şehir takımı olduğunu zaten biliyoruz. Bu önemli kulübe Süper Lig’de güç katarak, güzel işlere imza atmak istiyoruz. Ertuğrul hoca gibi tecrübeli bir hocayla çalışmak, oluşan yeni ekibin bir parçası olmak benim için heyecan verici” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI