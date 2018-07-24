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Adem çalışmalara başladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kaptanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil olarak düz koşulara başladığı belirtildi.

Adem çalışmalara başladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan takım kaptanı Adem Büyük’ün yeniden kamp çalışmalarına dahil olarak düz koşulara başladığı belirtildi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:17
Adem çalışmalara başladı

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Yeni Malatyaspor’da günde çift antrenman temposu devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yüksek tempoyla kondisyon depolayan sarı-kırmızılılarda kaptan Adem’in de çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Yaklaşık 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan Adem Büyük, dün itibariyle çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Bu arada Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Sar-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan süper lig takımlarından Sumoayıt, 27 Temmuz Cuma günü ise 1.lig takımı Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigAdem Büyük
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