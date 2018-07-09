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Adem Büyük korkuttu!

Adem Büyük korkuttu!

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48
Adem Büyük korkuttu!

Yeni Malatyaspor’da Bolu kampında sakatlanan takım kaptanı Adem Büyük’ün tahmin edilenden daha kısa sürede sahalara döneceği belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Termal Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da antrenmanda bir pozisyonda kaleci Farnolle ile çarpışarak kaburgasını kıran Adem Büyük’ün sakatlık sürecinin daha kısa sürebileceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun kamptan ayrılmadığı, birkaç günlük istirahatın ardından düz koşulara başlayacağı bildirildi. Bunun yanında kampta günde çift antrenman yapan Malatya temsilcisinde hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğü ifade edildi. İzinli olan Arturo Mina ve Sadio Diallo’nun da katıldığı Bolu kampında sarı-kırmızılıların, 10 Temmuz Salı günü bir hazırlık müsabakası daha oynayacağı bildirildi.
Hazırlık maçının ardından 11 Temmuz Çarşamba günü çalışmalarını tamamlayarak 1 günlük izne ayrılacak olan Malatyaspor, 1 günlük iznin ardından ikinci etap kampı için 13 Temmuz’da Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeniden bir araya gelecek.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükYeni Malatyaspor
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